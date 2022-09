Een vrouw is zondag ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in een woning in Vianen. Het incident vond rond het middaguur plaats.

Toegesnelde agenten konden na de steekpartij aan de Mariënhof een verdachte aanhouden. Hij zit vast voor verhoor. Over de leeftijden van betrokkenen doet de politie geen uitspraken. Duidelijk is wel dat de man en de vrouw bekenden zijn van elkaar. Een politiewoordvoerder spreekt van een incident 'in de relationele sfeer'. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Over haar huidige toestand is niets bekend.