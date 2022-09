Bewoners in de buurt van het Kameraplein in IJsselstein schrokken vannacht rond 5.15 uur wakker door geluiden van schoten. De politie constateerde dat er inderdaad kogels zijn afgevuurd.

Op wie of wat er geschoten werd, is nog onduidelijk. "We hebben niemand aangetroffen, ook geen gewonden. Onderzoek heeft aangetoond dat er inderdaad geschoten is in de straat", aldus een woordvoerder van de politie Midden-Nederland.

De politie is inmiddels uit de straat vertrokken, maar komt volgens de woordvoerder vanmiddag waarschijnlijk terug voor een buurtonderzoek. "We zijn ermee bezig."