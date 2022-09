De vliegreis van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma naar de westkust van de Verenigde Staten is niet voor niets geweest. Tijdens een handelsmissie in Californië is volgens haar een belangrijke stap gezet om de regio Utrecht op de kaart te zetten. Verschillende bedrijven gaan een samenwerking aan met Amerikaanse partners.

De handelsmissie, die van 5 tot en met 10 september plaatsvond, stond in het teken van onder meer gezondheid en duurzaamheid. Volgens Dijksma is de focus op deze thema's niet uit de lucht gegrepen. "Veel toonaangevende organisaties op het gebied van gezondheid zijn gevestigd in onze regio en een belangrijk aandeel van de regionale economie is hierop gericht." Zo zijn er onder meer afspraken gemaakt over elektrisch laden voor auto's. Utrecht kan volgens Dijksma profijt hebben van 'waardevolle kennis' uit Silicon Valley. Op hun beurt kunnen steden als Los Angeles en San Francisco - die van oudsher ruim baan voor autoverkeer geven - weer leren van Utrecht als bekende fietsstad. Dijksma was op pad met met twintig bedrijven en organisaties uit de regio Utrecht. Ook Koningin Máxima en meerdere ministers maakten deel uit van de handelsmissie.