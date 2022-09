De gemeente Utrecht is niet opgewassen tegen 'het complexe dossier van uitzonderlijke omvang' dat ontstond na een eindeloze stroom bezwaren van één inwoner. Het gevolg is dat een groot bedrag, van bijna 1 miljoen euro aan gemeenschapsgeld bij één enkele burger terecht is gekomen.

"Er is ingegrepen op een te laat moment", schrijft wethouder Rachel Streefland in reactie op een set schriftelijke vragen van de VVD over de uitzonderlijke zaak. De kwestie kwam afgelopen zomer aan het licht, nadat bleek dat de rechter een stapel grote dwangsommen aan de gemeente had opgelegd, omdat er meerdere malen te laat of helemaal niet werd gereageerd op bezwaarschriften die een inwoner indiende.

Het conflict begint eind 2017. Inspecteurs van de gemeente oordelen dat de panden van twee buren in de Utrechtse binnenstad in slechte staat van onderhoud verkeren. Vervolgens doet een van de twee mannen een verzoek tot handhaving aan de gemeente, vanwege de onveilige fundering bij zijn buur. De gemeente wijst dat verzoek af.

De klager tekent bezwaar aan. Het vormt de start van een stroom aan bezwaren van de man richting de gemeente. Volgens de wet moet de gemeente binnen een bepaalde termijn reageren op zo'n bezwaarschrift. Maar dat gebeurt alsmaar niet, of veel te laat.

Complex dossier

De verklaring dat het niet goed is gelopen ligt volgens de wethouder die nu verantwoordelijk is voor het dossier 'in de uitzonderlijke omvang en complexiteit van het dossier'. "Enerzijds door de bouwkundige situatie van deze historische panden, anderzijds door de veelheid van verzoeken (zoals uit de uitspraak blijkt gaat het om alleen al 120 beroepen), aansprakelijkstellingen en procedures van de betreffende inwoner."