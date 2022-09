De Veenendaalse burgemeester Gert-Jan Kats heeft met spoed een café gesloten. Het gaat om Baba aan de Tuinstraat.

Dit gebeurde na een horecacontrole op vrijdag 9 september. De sluiting is 'in verband met de openbare orde en de aanwezigheid van drugs', meldt gemeente Veenendaal. De 'overige resultaten' over de sluiting worden maandag gedeeld.