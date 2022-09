Utrecht is vooralsnog niet van plan om bij het Rijk compensatie te vragen voor het duurdere gascontract dat zij onlangs heeft moeten afsluiten. Omdat gemeenten door het Rijk werden verplicht hun contract met Gazprom te ontbinden, betaalt Utrecht de komende twee jaar zo'n 11 miljoen euro meer aan een nieuwe gasleverancier dan onder het oude contract met Gazprom.

Eind april verplichtte minister Rob Jetten van Energie gemeenten nog dit najaar hun contracten met het voormalige Gazprom Energy in Den Bosch te ontbinden. Echter: veel partijen vrezen dat die maatregel een averechts effect heeft. De bedoeling is om Poetin in de portemonnee te raken, maar eerder het tegenovergestelde is het geval: het gas kan hij nu voor een veel hogere prijs aan een ander verkopen.

Het gerucht ging van de week dat Jetten op zijn besluit terug zou komen. Een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad vroeg zich dan ook af of - als dit zo is- de stad bij het Rijk kan aankloppen voor compensatie van de meerkostendie de gemeente heeft moeten maken. Wethouder Lot van Hooijdonk is dit vooralsnog niet van plan, omdat Jetten het besluit alleen zou hebben opgeschort in afwachting van een oordeel uit Brussel.