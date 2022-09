In navolging van de verhuizing van het Mout Bierfestival, vinden nu ook de Singelloop, Urban Walk en het Magic Circus niet meer plaats in het Wilhelminapark. Dat maakt de gemeente bekend. Zij kijkt naar alternatieve locaties voor de drie evenementen.

Dit alles is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank een paar weken geleden. Toen zou het Mout Bierfestival, een rondreizend bierfestival, plaatsvinden in het Utrechtse Wilhelminapark. Een omwonende en Stichting Wilhelminapark waren het hier echter niet mee eens en maakten bezwaar, omdat het park een monumentale status kent en de bodem niet in goede staat is. De rechtbank stelde de partijen in het gelijk en trok de vergunningen voor het evenement in. Het bierfestival vond daarom plaats op een alternatieve locatie: het Berlijnplein.

Van de baan

Datzelfde lijkt nu te gebeuren met de Singelloop, Urban Walk en het Magic Circus. Alle drie deze evenementen zouden in het Wilhelminapark plaatsvinden, maar dat is nu van de baan. "Waar het op neerkomt, is dat er een uitspraak is gedaan door de rechter. Daar loopt nog een bezwaar van ons tegen. Zolang dat bezwaar loopt, gaan we kijken naar alternatieve locaties voor deze drie evenementen", zegt woordvoerder van de gemeente, Emine Osanmaz. "De evenementen gaan wel door", maakt ze duidelijk.

Op de vraag op welke locaties de evenementen dan gaan plaatsvinden, kan de gemeente nog geen uitspraak doen. Net zozeer op de vraag wanneer er duidelijkheid is rondom het bezwaar. "Daar zijn we voor afhankelijk van de rechter."

Protest Magic Circus

De organisatie van Magic Circus, het Utrechtse stadscircus, is geschokt door het nieuws. Al vele jaren geven zij in het najaar voorstellingen in diverse wijken en parken in de gemeente Utrecht. Zo ook het Wilhelminapark. Maar daarbij wordt de grasmat niet bereden, beweert het circus. Die laat het er daarom niet bij zitten en overweegt een protestactie: een dag vol met gratis circusvoorstellingen in het Wilhelminapark.

Wanneer die protestactie plaatsvindt, is nog onbekend.