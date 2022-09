Het was aangekondigd als een van de meest spectaculaire onderdelen van een feestprogramma in Utrecht komend weekend. Een select aantal gelukkigen zouden een kijkje nemen op het bollendak bij Utrecht CS. Maar de gemeente heeft besloten de activiteit te schrappen.

Zondag is de officiële opening van de vernieuwde Catharijnesingel. In de stad zijn verschillende activiteiten onder de noemer Rondje Singel.

Onder mensen die zich ervoor hebben aangemeld, zouden 21 gelukkigen worden ingeloot om een wandeling te maken over het bollendak. Te elfder ure is er een streep door gezet.

De eigenaar van Hoog-Catharijne, het evenementenbureau en de gemeente waren in overleg met elkaar. "Het is niet gelukt om de juiste afspraken te maken over de verdeling van juridische aansprakelijkheden met de betrokken partijen", meldt een gemeentewoordvoerder.

Veiligheidsharnas

De deelnemers zouden in groepjes van drie het dak boven het Stationsplein op gaan en een veiligheidsharnas dragen. Ook zou er een begeleider mee gaan.

Het abseilen bij het gebouw van Creative Valley/Inntel Hotels en de stormbaan op het Smakkelaarsveld gaan wel door.