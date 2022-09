Op het Lucasbolwerk in Utrecht heeft op donderdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Eén persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Aan de steekpartij ging een ruzie tussen meerdere mensen vooraf. "We weten dat daar meerdere mensen bij of omheen stonden, maar of zij daadwerkelijk betrokken waren bij de steekpartij is niet duidelijk. In ieder geval gaan we momenteel uit van één dader, daar zijn we nog naar op zoek", zegt een woordvoerder van de politie.

Naast de persoon die naar het ziekenhuis werd gebracht raakte één iemand lichtgewond. Deze persoon probeerde tussenbeide te springen. De politie verricht momenteel buurtonderzoek en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.