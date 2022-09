Oprichter Johan Gijsen stopt met zijn werk bij het Utrechtse festival Le Guess Who? Gijsen geeft aan dat hij toe is aan 'nieuwe kriebels'.

"Tivoli gaf me de ruimte en het vertrouwen. De laatste tijd kriebelt het weer, net als destijds. De tijd is rijp om een nieuwe stap te zetten, om voor altijd terug te kunnen kijken op iets wat voelt als een jongensdroom die is uitgekomen", geeft Gijsen aan.

Gijsen heeft er volgens de festivalorganisatie voor gezorgd dat Le Guess Who? een festival van Utrecht is geworden. In 2016 werd Gijsen door lezers van het AD Utrechts Nieuwsblad verkozen tot Utrechter van het jaar. Hij vatte het op als een enorm compliment voor 'zijn' festival.

Le Guess Who? werd vier keer verkozen tot het beste popfestival van Nederland. Ook internationaal staat het festival in de belangstelling. Buitenlandse artiesten en bezoekers loven de genre-doorbrekende muziek.

Eind november neemt Le Guess Who? op een gepaste manier afscheid van Gijsen. "We gaan hem missen, maar we weten dat het festival een stevige basis heeft en zich nog verder kan ontwikkelen."