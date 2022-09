Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, hoopt dat andere steden het 'goede voorbeeld van Utrecht' - om mbo'ers toe te laten in de introductieweek - overnemen. Ook is de minister in gesprek gegaan met de eigenaar van het Utrechtse café waar mbo-studenten werden geweigerd, eerder dit jaar.

Dat blijkt uit de beantwoording op de vragen die Kamerleden Habtamu de Hoop en Songül Mutluer (PvdA) enige tijd geleden stelden. Volgens minister Dijkgraaf gaf de eigenaar van café De Kneus aan dat het tonen van een fysieke studentenkaart voorwaarde is om binnen te komen in de kroeg. Een deel van de mbo'ers beschikt niet over zo'n kaart.

Hoewel café-eigenaren zogeheten 'doelgroepenbeleid' mógen voeren, is het volgens de minister niet wenselijk om mbo'ers te weigeren op basis van hun opleidingsniveau.

Dijkgraaf benadrukt dat er in Utrecht wél veel positieve ontwikkelingen rond de inclusiviteit van mbo-studenten plaatsvinden, zoals deelname aan de Utrechtse Introductie Tijd (UIT), de mogelijkheid om te sporten bij studentensportverenigingen en de eerste mbo-studentenvereniging in de stad. "Ik hoop dat bestuurders van andere steden het goede voorbeeld van Utrecht overnemen."

Enkele maanden geleden schreef deze website dat mbo-student Fleur (18)werd geweigerd bij feestcafé De Kneus. Niet veel later kwamen er bij de Utrechtse PvdA-fractie nog vijftien meldingen binnen van mbo'ers die vanwege hun opleidingsniveau werden geweigerd aan de deuren van cafés in de stad. Het zou met name gebeuren in kroegen rondom het Janskerkhof en op de Nobelstraat.