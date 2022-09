In de sloot langs de Maartendijkseweg in Bilthoven is woensdagochtend een overleden persoon gevonden. De politie vermoedt dat er een ongeluk is gebeurd of de persoon onwel is geworden.

De politie kreeg een melding binnen van een voorbijganger die iemand in de sloot zag liggen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, zagen ze dat de persoon al was overleden. "Het gaat waarschijnlijk om een ongeval of onwelwording. Om het zeker te weten doet de politie nu onderzoek", vertelt een woordvoerder van de politie. De Maartensdijkseweg is tussen de Prof. Bronkhorstlaan en de Vuursche Steeg afgesloten voor onderzoek.