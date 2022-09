De stakingen in het streekvervoer gaan de tweede dag in. Op woensdag staken regionale bus- en tramchauffeurs in de provincies Utrecht en Noord-Holland voor een betere cao. In deze provincies verwacht vakbondsbestuurder Marijn van der Gaag (FNV Personenvervoer) dat "het gaat vlammen".

"Ik vermoed dat mensen in Utrecht wel boos zullen zijn en er weinig overblijft van het streekvervoer", zegt Van der Gaag. De bond verwacht een paar honderd stakers. Vervoerders U-OV en Syntus melden dat woensdag in de provincies minder trams, stadsbussen en streekbussen rijden. Connexxion meldt aan reizigers dat ze rekening moeten houden met vertraging en mogelijk uitval van ritten.

De stakers zullen zich verzamelen bij het Utrechtse provinciehuis, waar de centrale stakingslocatie is. Daar kunnen de stakers zich inschrijven om zo een stakingsvergoeding te krijgen. Werknemers kunnen ook thuis staken. Dan moeten ze hun lidnummer doorgeven aan de vakbond, of een QR-code scannen om zich te registreren. Dinsdag deden tientallen mensen dat.

Tijdens de staking in Utrecht vergadert ook de mobiliteitscommissie van de provincie, aldus de bond. De FNV hoopt leden van de commissie een petitie aan te kunnen bieden over de problemen in het streekvervoer. Er wordt actie gevoerd onder andere vanwege de hoge werkdruk. De bussen, trams en metro's van het GVB in Amsterdam rijden wel gewoon.

De bond organiseert de acties in aanloop naar een landelijke staking, die voor 16 september is aangekondigd. Op die dag is het de bedoeling dat alle streekbussen en regionale treinen niet rijden. Donderdag wordt er gestaakt in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Vrijdag gebeurt dat in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Voor de zomer voerde personeel in het streekvervoer ook al actie met estafettestakingen. Ze willen onder meer dat er meer personeel bij komt zodat de werkdruk omlaag kan. Daarvoor moeten banen in het streekvervoer aantrekkelijker worden gemaakt met onder meer hogere lonen en meer vaste contracten.