De gemeente Nieuwegein neemt vanaf 1 november honderd vluchtelingen, waarschijnlijk mannen, op. Die mogen verblijven op een riviercruiseschip, dat komt te liggen tegen het Cals College aan de Vreeswijksestraatweg.

Nieuwegein denkt al vanaf het begin van de zomer na over de opvang van vluchtelingen in haar gemeente. Vanwege de vakantie lukte het echter niet om alles af te stemmen. Maar nu ligt er wél een plan: een 90 meter lang schip dat voor vier maanden in het Nieuwegeinse water in de wijk Merwestein komt te liggen.

Volgens Rijkswaterstaat is dit de enige plek waar dit formaat schip zo lang kan liggen, zegt locoburgemeester Marieke Schouten. Dat heeft te maken met de vaarroute. Voor de perfecte locatie moest rekening worden gehouden met allerlei factoren. Want hoe zit het met stroom, drinkwater en met de aanvoer en afvoer van goederen? "Daarnaast is het niet ver van het centrum, en dus van de voorzieningen in een stad."

Op het schip komen waarschijnlijk hoofdzakelijk mannen. Verder zijn minderjarigen, mensen die slecht ter been zijn en mensen uit veilige landen in elk geval niet welkom. Dat is het beleid op de vluchtelingenschepen vanuit het COA.

Gemeente Nieuwegein denkt goed te hebben nagedacht over de plannen voor het schip, dat Serena, heet. Volgens Schouten is een schip ook heel iets anders dan een sporthal, waar bijvoorbeeld de vluchtelingen uit Wijk bij Duurstede verblijven. Daardoor ontstond onder een deel van de bewoners van deze stad veel commotie.

Maar op een schip kan van alles worden georganiseerd. De Veiligheidsregio gaat bijvoorbeeld activiteitenbegeleiding regelen, zodat de vluchtelingen een zinvolle dagbesteding hebben en niet gaan rondhangen. "Het is eigenlijk een soort hotelschip. Er wordt gekookt, alles wordt geregeld en de mensen verblijven daar en kunnen daar hun dag goed doorkomen."

Het schip moet 1 november door de vluchtelingen in gebruik genomen worden. Zij kunnen daar tot 1 maart blijven, dan gaat het schip weer voor gasten varen. De gemeente gaat de komende tijd met de directe omgeving van het schip in gesprek over hoe de komst van het opvangschip zo goed mogelijk kan worden geregeld.