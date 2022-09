Bij een steekpartij op het Stationsplein in Utrecht is maandagavond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd in een ambulance afgevoerd.

Het steekincident gebeurde rond 20.15 uur. Politie rukte massaal uit en met behulp van agenten met honden werd een flink gebied onder het zogeheten Bollendak -de overkapping van het Stationsplein- schoongeveegd en afgezet. Ondertussen werd de gewonde geholpen achter een wit scherm, dat was opgetrokken. Na enige tijd werd het slachtoffer in de ambulance getild en weggereden. Een woordvoerder van de politie kan nog niets zeggen over de toedracht van de steekpartij. ,,Dat wordt nog onderzocht." Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie is op zoek naar getuigen. Geen goede reputatie Het plein onder het Bollendak heeft geen goede reputatie. Recent was het nog het domein van zakkenrollers en de politie houdt er met enige regelmaat mensen aan voor allerlei delicten als winkeldiefstal, drugsbezit, wapenbezit en vechtpartijen.