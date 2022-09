Een overleden persoon is maandagochtend rond 10.00 uur gevonden in het water bij de Raadhuisstraat in Veenendaal.

De hulpdiensten rukten groot uit. Inmiddels is de persoon met behulp van lange stokken door de hulpdiensten uit het water gehaald. De politie doet op het moment onderzoek naar de gebeurtenis en de identiteit van de overledene.