De wielrenners rijden alweer ruim een week hun etappes in Spanje. Maar het laatste woord over de start van de Vuelta in Utrecht is nog niet gezegd. Volgens Lissanne Snippe van de Partij voor de Dieren was het een 'vervuilend massaevenement'.

Dieselaggregaten die twee dagen lang stonden te brommen, een zee van plastic afval op het Ledig Erf en volgauto's die reden op fossiele brandstof. De Vuelta was veel minder duurzaam en groen dan de organisatie wilde doen geloven, stelt Snippe. Ze heeft een waslijst aan vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het evenement. "Na de etappes in Nederland ging de ronde verder in Spanje. Hoe duurzaam vindt het college het dat iedereen met het vliegtuig naar Spanje is gereisd, nadat iedereen dus eerst naar Nederland is gevlogen'', wil ze onder meer weten. Snippe heeft niet met eigen ogen gezien hoe het er aan toe ging rond de Vuelta in Utrecht op 19 en 20 augustus. Net als haar twee partijgenoten in de gemeenteraad stond ze niet langs het parkoers. De Partij voor de Dieren stemde eerder tegen de komst van de wielerronde. Haar partij ontving volgens Snippe veel berichten over het vervuilende karakter en 'andere minder gelukkige aspecten van de Vuelta'. Zo vraagt ze het college opheldering over een krijttekening op het Brusselplein in Leidsche Rijn van een stier die achter een vlag aanrent. "Waarom is ervoor gekozen om het stierenvechten - wat een gruwelijke vorm van dierenleed is - op deze manier te verheerlijken?'' De gemeente Utrecht trok maximaal 2,35 miljoen euro uit voor de start van de Vuelta. Snippe wil de verzekering dat hier geen extra kosten boven op komen. Het college antwoordt over enkele weken.