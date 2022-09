De politie in Utrecht kreeg zaterdag het verzoek om contact op te nemen met een man in Amsterdam. Zijn dure elektrische fiets was daar gestolen.

De man vertelde aan de Utrechtse agenten dat hij permanent wist waar zijn fiets was omdat zijn Apple Airpods nog in de fietstas zaten. Door deze oortjes kon hij zijn fiets live zeer nauwkeurig volgen.

Ook had de man goed zijn huiswerk gedaan. Hij had namelijk de camerabeelden van een hotel bekeken. Daarop was de diefstal goed te zien en tevens had de politie een zeer goed signalement van de verdachte.

De Amsterdammer wist te vertellen dat zijn fiets zich van het Utrecht Centraal Station via de Adelaarstraat en Gruttersdijk verplaatste en was gestopt op de Asch van Wijckskade in het centrum.

Hierop gingen twee motorrijders van de politie die kant op en zochten in de directe omgeving naar de fiets. Dit resulteerde in de aanhouding van de verdachte en het terugvinden van de fiets, inclusief de Airpods.

De verdachte moet zich verantwoorden voor de rechter, de elektrische fiets is terug bij de zeer blije eigenaar.