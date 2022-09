Met een kledingwissel dacht een zakkenroller uit handen van de politie te blijven. Het liep anders af, in de nacht van vrijdag op zaterdag in de trein op Utrecht CS.

De man had het gemunt op een groep vriendinnen, die na avondje stappen in Amsterdam op weg was naar huis. Toen een van de meiden merkte dat ze werden gerold, sloeg ze alarm en belde ze 112.

Op Utrecht CS, de eerstvolgende stop, werd de trein opgewacht door veiligheidsmedewerkers van de NS en agenten van de politie Utrecht Centrum. De zakkenroller had de vriendinnengroep inmiddels van zich afgeschud en verschool zich elders in de trein.

Zijn kleurige vest had hij omgewisseld voor een zwart T-shirt, in de hoop niet te worden herkend. Het hielp hem niet. Bij het 'opschonen' van de trein werd de man aangehouden. Hij moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

De politie heeft de de handenvol aan zakkenrollers. De afgelopen maanden werden honderden Utrechters en bezoekers van de stad slachtoffer van de gehaaide trucs van straatrovers. Eerder deze zomer werden treinreizigers bij van het station bij de ingang van winkelcentrum Hoog Catharijne met tekstborden gewaarschuwd voor zakkenrollers.