De oplevering van het nieuwe kantoor van het RIVM in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Het pand langs de A27 wordt niet eerder dan 2025 opgeleverd vanwege extra werkzaamheden.

Aan het in het oog springende witte gebouw op het Utrecht Science Park wordt al gewerkt sinds de zomer van 2014. De bouw verloopt moeizaam. De oplevering is al meerdere keren uitgesteld. De werkzaamheden werden eerst drie jaar uitgesteld omdat het ontwerp niet voldoende trillingsvrij zou zijn. In 2021 kwam daar ruim een jaar bovenop vanwege de coronapandemie en omdat de eisen voor de laboratoria van het RIVM verder waren verscherpt.

Nu blijkt dat het consortium MEET Strukton - dat het kantoor bouwt - verwacht niet eerder dan 2025 klaar te zijn. Door de vertraging zullen naar verwachting ook de kosten toenemen, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer Kamer. Het is nog onduidelijk om hoeveel geld het gaat.

'Bindende adviezen'

Tussen Rijk en bouwbedrijf Meet Strukton lopen meerdere geschillenprocedures. Daaruit zullen volgens Kuipers in het eerste kwartaal van 2023 'bindende adviezen' komen over de tijd en de kosten. Het RIVM is nu nog gevestigd aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan in Bilthoven. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) trekt ook in het nieuwe pand.