Het Mout festival heeft een nieuwe locatie gevonden, het Berlijnplein. Het veelbesproken bierfestival zou eigenlijk plaatsvinden in het Wilhelminapark, maar na bezwaar van Stichting Wilhelminapark en een omwonende werd de vergunning voor het evenement door de rechtbank geschorst.

"We zijn blij voor alle betrokkenen dat we hier gezamenlijk snel tot een passende oplossing zijn gekomen. We gaan er een mooie editie van maken met alle gasten, brouwers, artiesten, cateraars en alle andere betrokkenen'', laat de organisatie van Mout opgelucht weten.

Geen geschikte locatie

Het rondreizende bierfestival zou eigenlijk van 9 tot 11 september plaatsvinden in het Wilhelminapark, maar daar stak Stichting Wilhelminapark een stokje voor. Zij vond het park geen geschikte locatie voor grootschalige evenementen, omdat ze bang is voor schade aan het park en haar monumentale voorzieningen.

De voorzieningenrechter gaf de stichting gelijk en de organisatie van Mout moest op zoek naar een nieuwe locatie. Dat is gelukt. Er hoeft ook niet gevreesd te worden voor schade, want het Berlijnplein is volledig geasfalteerd.