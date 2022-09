Een bedrijfspand aan de Floraweg in Maarssenbroek is gesloten nadat er een handelshoeveelheid drugs is gevonden. Dit kwam aan het licht bij een controle van de gemeente in samenwerking met de politie en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum.

De controle richtte zich op een specifiek bedrijfsverzamelgebouw aan de Floraweg. Er waren signalen van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Dat bleek aardig te kloppen. Tijdens de controle werd in een van de units in het pand onder meer een handelshoeveelheid soft- en harddrugs gevonden. Ook troffen de gemeente en politie contant geld en attributen die worden gebruikt in de drugshandel aan. Duidelijk signaal Het bedrijfspand is voor een jaar gesloten en er zijn voorlopig twee verdachten aangehouden. Burgemeester Ap Reinders zegt het volgende over de situatie: "Met deze sluiting geven wij een duidelijk signaal af dat wij in Stichtse Vecht optreden tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.''