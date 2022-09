Mbo-studenten worden steeds meer onderdeel van het studentenleven in de stad. Dit jaar mogen studenten van het mbo zich voor het eerst inschrijven bij Olympos, het studentensportcomplex op de Utrechtse Uithof.

Volgens de gemeente Utrecht gaat het om een twee jaar durende proef. Per jaar zijn er honderd plekken voor mbo'ers in het studentensportcomplex. Ook staan twaalf van de in totaal 38 studentensportverenigingen open om mbo-studenten toe te laten. Zo kunnen ze zich aanmelden voor rugby, schaatsen, klimmen, korfbal, volleybal, ijshockey, zwemmen en tafeltennis. Voetbalvereniging Odysseus wil pas vanaf volgend seizoen aan de proef meewerken. Met zeilvereniging Histos en dansvereniging STUdance is de gemeente nog in gesprek.

"We zijn heel blij dat we weer zo'n mooie stap hebben gezet. mbo-studenten verdienen dezelfde kansen als andere studenten. Sinds een paar jaar hebben we een sterke samenwerking tussen alle Utrechtse mbo-opleiders en de gemeente. Die samenwerking werpt inmiddels vruchten af'', aldus wethouder Dennis de Vries.

Volgens de gemeente Utrecht heeft de stad 'opnieuw een primeur rondom de emancipatie voor mbo-studenten'. Deze zomer mochten mbo'ers voor het eerst meedoen aan aan de Utrechtse introductieweek UIT. Er waren eveneens honderd plekken voor ze gereserveerd, uiteindelijk deden 26 studenten mee. Ook nu is de mbo-studentenraad MBO-SR030 initiatiefnemer van de nieuwe proef.

"Dit is een grote stap voor de integratie van mbo-studenten. Het is weliswaar een proef, maar alle deelnemers zijn ervan overtuigd dat samen sporten een aantal drempels kan verlagen en leiden tot meer verbinding tussen de verschillende groepen, en daarmee ook meer waardering voor elkaars kennis en kunde'', aldus initiatiefnemer Jelmer Becker.