Bij de Strijkviertel in Utrecht wordt onderzoek gedaan naar een zogenaamde ‘eendenkooi’ uit de 17de eeuw. Het is de eerste keer in Nederland dat een verdwenen eendenkooi in zijn geheel wordt opgegraven. De archeologen hopen hierdoor meer te weten te komen over het bijna verdwenen ambacht.

Maar even terug naar wat een eendenkooi nu precies is. Van oorsprong is het een plek waar in het wild levende eenden werden gevangen voor consumptie. Zo bestaat de kooi uit een flinke vijver waar enkele smalle sloten op uitkomen, de zogenaamde vangpijpen. De beheerder van de kooi (de kooiker) lokt vervolgens overvliegende eenden in de plas door middel van lokeenden. De eendenkooi van Strijkviertel was ongeveer 130 bij 40 meter en bestond uit een kooiplas met vier vangpijpen. Nadat de eendenkooi in de 18de eeuw in onbruik raakte, is hij opgevuld met grond en uit het landschap verdwenen. Maar bij de opgraving zijn de kooiplas en de vier vangpijpen teruggevonden. Voor belangstellenden is het mogelijk de opgraving van de eendenkooi van Strijkviertel te bezoeken op zondag 4 september tussen 13.00 en 16.00 uur.