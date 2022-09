Sommigen zijn al weken bezig met het knutselen van vlotjes, zodat ze daarop zaterdag aan de pieremachocheltocht in Nieuwegein kunnen deelnemen. Maar blauwalg gooit roet in het eten. De tocht gaat door, maar el in aangepaste vorm.

Vanwege de lage waterstand van de Lek wordt er niet gespuid, waardoor er blauwalg is ontstaan in de Vaartse Rijn. De organisator van de pieremachcocheltocht wil het risico niet nemen dat er deelnemers ziek worden, dus is het programma gewijzigd. De deelnemers mogen niet meer op hun zelfgemaakte vlot het water in. In plaats daarvan worden de pieremachochels opgesteld op de Museumwerf. Vanaf hier worden ze door schepen van de Museumwerf naar de Oude Sluis en weer teruggesleept, zodat iedereen vanaf de kant naar de bouwwerken kan kijken. De knutselaars mogen meevaren in deze schepen en in een paar bootjes. Onderweg worden ze geïnterviewd en kunnen ze uitleggen wat ze precies hebben gemaakt. De jury maakt in de kolk bekend wie een prijs heeft gewonnen. De uitreiking vindt plaats bij terugkomst op de Museumwerf.