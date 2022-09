Een bed dat meteen de patiënt weegt en valpartijen voorkomt, dat is ideaal voor een ziekenhuis. Het St. Antonius Ziekenhuis heeft sinds kort dan ook van die 'slimme' bedden. Dit moet het werk van de verpleegkundigen gemakkelijker maken en de patiëntenzorg verbeteren.

"En niet geheel onbelangrijk; het slaapt ook heel fijn", zegt Harold Stoltenborg. Hij kreeg na een operatie te maken met een bacterie die zich maar niet wil laten vernietigen en ligt dit jaar al voor de vijfde keer in het ziekenhuis. Sinds kort in een gloednieuw, slim bed.

Het St. Antonius Ziekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat gebruikmaakt van deze bedden. De slimme bedden hebben een weegfunctie, waardoor verpleegkundigen patiënten niet meer uit bed hoeven te halen om hen te wegen. Met één druk op de knop lezen ze het gewicht af. Daarnaast biedt het bed valpreventie, wat betekent dat er een alarm afgaat als de patiënt onrustig is en uit bed dreigt te vallen.

Alle 290 bedden op de locatie in Utrecht zijn aan het begin van de zomer vervangen door de nieuwe bedden. De oude bedden zijn gedoneerd aan de stichting Right to care en gaan naar zorginstellingen in het buitenland. Grootste voordeel is de tijdswinst; een patiënt uit bed tillen om te wegen is niet alleen fysiek zwaar, maar kostte ook 10 tot 15 minuten.

Het alarm van de valpreventie is nu alleen nog te horen in de kamer van de patiënt en in de teampost op de gang, maar na de zomer verschijnt ook een melding op de smartphone van de verpleegkundige als een patiënt uit bed dreigt te vallen. Bovendien wordt het slimme bed verbonden aan het elektronisch patiëntendossier van de patiënt en is ook daar het gewicht af te lezen.