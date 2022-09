Op vrijdag 16 september wordt er opnieuw gestaakt in het openbaar vervoer. Deze keer legt het streekvervoer hun werkzaamheden voor een dag neer. Daarnaast vinden er regionale stakingen plaats: ook de regio Utrecht is aan de beurt.

Werknemers in het streekvervoer leggen op 16 september in heel Nederland het werk neer, heeft vakbond FNV aangekondigd. Inzet is een betere cao. In aanloop naar die landelijke staking, waarbij streekbussen en -treinen niet zullen rijden, organiseert de bond al een viertal regionale stakingen.

Op woensdag 7 september vindt er een staking plaats in de regio Utrecht. In de stad Utrecht zullen ook de stadsvervoerders staken. Ook in alle andere provincies wordt, op dinsdag 6 september, donderdag 8 september en vrijdag 9 september, gestaakt.