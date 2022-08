De gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt dat de vervuiler moet betalen. Wie te veel restafval aanbiedt, krijgt daarvoor een hogere rekening gepresenteerd.

De gemeente hoopte door veel te communiceren, dat inwoners bewuster met afval zouden omgaan, maar na een proef van een jaar is dat slechts deels gelukt. Uit cijfers blijkt dat het aantal kilo's restafval met 6 is afgenomen. Dat is niet voldoende om de 100 kilogram per inwoner te halen. Het aantal kilo's lag eind 2021 op 129.

Daarom wil de gemeente een ander systeem invoeren. Het college legt vier scenario's voor aan de raad. Een prijsprikkel om afval beter te scheiden is een manier, want niets doen is eigenlijk geen optie. Het college houdt deze optie wel open om de raad niet in de weg te lopen. Uit ervaring van andere gemeenten blijkt een prijsprikkel erg effectief om aan dit doel bij te dragen. Bij de andere twee scenario's wordt onder andere het gewicht van het restafval gemeten.

Wethouder Anouk Haaxma wil graag iets doen aan de jaarlijkse afvalberg. "Het is belangrijk dat we samen werken aan minder afval en voorkomen dat waardevolle grondstoffen verloren gaan. Niets doen aan het terugdringen van restafval is geen optie. Door in een vroegtijdig stadium de raad te betrekken bij de keuze voor de manier waarop, kunnen we samen beslissen wat het beste bij onze inwoners past. Zo'n keuze op hoofdlijnen kan daarna verder in detail worden uitgewerkt. Deze manier van werken past bij de bestuurscultuur die het nieuwe college voor ogen staat. Zo zorgen we voor draagvlak om samen te werken aan een beter milieu."