Van de honderd asielzoekers die sinds zaterdagavond in een sporthal in Wijk bij Duurstede worden opgevangen, zijn er nog 86 over. Veertien asielzoekers zijn overgedragen aan het COA na een screening van de hele groep.

Onder de veertien asielzoekers die nu weg zijn uit Wijk, zijn zeven 'veiligelanders': asielzoekers uit landen die door Nederland als 'veilig' worden beschouwd, waardoor hun aanvraag om als vluchteling erkend te worden bij voorbaat vrijwel kansloos is. Ook zijn er vier asielzoekers weg uit Wijk, die beschouwd worden als potentiële overlastgevers.

Drie asielzoekers werden maandagavond al opgepakt door de politie bij ernstige onlusten in het centrum van de stad. Een van hen wegens diefstal in een winkel, de twee anderen wegens inbraak in een caravan. Ook zij komen niet terug in Wijk.

De onlusten en de strafbare feiten waren voor burgemeester Iris Meerts de reden om scherpere afspraken over de asielopvang in sportpark Mariënhoeve te maken met de top van de Veiligheidsregio Utrecht, politie, justitie en het COA, om de veiligheid van de inwoners te kunnen waarborgen. Een van de extra maatregelen was een screening van de groep asielzoekers.

Meerts: "Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Die taak neem ik serieus. Het is onverteerbaar als sommige mensen misbruik maken van onze gastvrijheid. Dat moet direct worden bestraft. Vandaar dat ik aangescherpte maatregelen heb getroffen.''

Vanaf woensdag lopen er extra boa's in de stad. Zij werken nauw samen met de politie en kunnen vragen van inwoners beantwoorden. Op drukke plekken in de stad zijn dag en nacht vier extra agenten. Twee extra agenten rijden rond om direct te kunnen reageren op meldingen van inwoners.

Verder zorgt de Veiligheidsregio permanent voor tien beveiligers in en rond de sporthal waarin de asielzoekers worden opgevangen. Zij vertellen de asielzoekers dagelijks over regels waar ze zich aan te houden hebben, en over gewenst gedrag. Meerts: "Bij ontsporingen grijpen we direct in.''

Eerder werd al besloten om de fiets- en wandelpaden naar het sportpark veiliger te maken door een betere verlichting en gesnoeide struiken.

Na maandagavond zijn er geen meldingen van overlast meer binnengekomen bij de gemeente of politie. "Het beeld is rustig'', zegt voorlichter Susanne Schat.