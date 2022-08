De bouw van 452 woningen aan het Doorslagkanaal in Nieuwegein kan gewoon doorgaan. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist. Het bezwaar van een omwonende is daarmee van tafel.

De gemeente Nieuwegein en de ontwikkelcombinatie NEOO/Koopman sloten in 2019 al een overeenkomst over de bouw van 452 appartementen in de zogeheten Doorslagzone.

In het gebied, ingeklemd tussen het Stadshuis en het water de Doorslag, waren ruim tien jaar geleden twee 125 meter hoge torens van energiebedrijf Econcern gepland. Maar die onderneming ging in de kredietcrisis ten onder en de ruimte bleef braak liggen.

Na enige vertraging gaan de plannen voor het braakliggende terrein nu dus echt door. In totaal komen er 452 woningen in vier duurzame gebouwen, waaronder koopwoningen en vrije sector-, midden- en sociale huurwoningen voor starters en senioren. Verder zijn in het plan twee plekken voor cafés of restaurants en veel ruimte voor groen op binnen- en daktuinen opgenomen.

Wanneer de bouw van de woningen afgerond moet zijn, is onbekend.