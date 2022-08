De politie heeft in Wijk bij Duurstede drie asielzoekers opgepakt wegens diefstal en inbraak. Ze maken deel uit van de groep van honderd die sinds zaterdagavond tijdelijk wordt opgevangen in een sporthal op sportpark Mariënhoeve. Zeker is dat deze drie mannen niet terugkeren in Wijk bij Duurstede.

Politiewoordvoerder Cornelie Hogeveen zegt dat het gaat om één aanhouding wegens winkeldiefstal en de twee anderen wegens inbraak in een caravan. De politieactie en onrust speelden zich af op de Hoogstraat waar supermarkt Lidl is gevestigd. De mannen zouden volgens een bewoonster van de Hoogstraat 'bezopen' zijn. Ook kwamen verschillende meldingen bij de gemeente en politie binnen over overlast door asielzoekers op andere plekken in en rond de binnenstad. "Dit leidt tot onrust op straat, op schoolpleinen en op sociale media. Wij zijn ons er terdege van bewust dat inwoners zich zorgen maken en zich onveilig voelen'', zeggen burgemeester en wethouders in een verklaring. Vandaag is het gemeentebestuur in overleg met de top van de Veiligheidsregio, de politie en het COA om 'per direct passende maatregelen' te nemen. Burgemeester Iris Meerts is niet bereikbaar voor een toelichting op deze maatregelen. Morgen, demonstreren Wijkenaren tegen de komst van de groep van honderd asielzoekers. Piet Alberts, inwoner van Wijk bij Duurstede, roept Wijkenaren en mensen van buiten Wijk op om van 16.00 tot 21.00 uur te demonstreren bij het gemeentehuis. De veiligheid van vrouwen en kinderen is volgens hem in gevaar. Hij wil kenbaar maken dat inwoners boos en bang zijn. Alberts benadrukt dat het gaat om een 'vreedzaam protest'. Zonder geweld, zonder vandalisme. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht