Als de vier turbines van windpark Goyerbrug bij Schalkwijk daadwerkelijk gaan draaien, mogen omwonenden op geen enkele manier last hebben van slagschaduwen.

Die eis willen burgemeester en wethouders van Houten laten vastleggen in de vergunning die initiatiefnemer Ruben Berendts nodig heeft om het windpark te kunnen bouwen bij de Goyerbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Berendts zelf rekende met een belasting van maximaal twintig minuten slagschaduw per dag.

Het gemeentebestuur van Houten stelt deze strengere norm voor aan de gemeenteraad. Die heeft uiteindelijk het laatste woord over de vraag of de turbines er na jaren van juridisch gesteggel definitief mogen komen, of niet. Het college van B en W wil met deze normen de omwonenden zo goed mogelijk beschermen tegen eventuele overlast.

Ook wat geluid betreft, kiest het college voor een strengere normering dan het windpark zelf in acht wil nemen. Gevolg is wel dat deze aangescherpte eisen leiden tot zo'n 7 procent minder rendement, maar dat neemt het college van Houten voor lief.

Deze zomer heeft de gemeente laten uitzoeken of er alternatieven denkbaar en haalbaar zijn voor het windpark, gelet op het feit dat veel omwonenden moeite hebben met de plaatsing van deze vier megagrote turbines, elk twee keer de Domtoren. Conclusie is echter, dat alternatieven te lang op zich laten wachten en dat stoppen er vrijwel zeker toe leidt dat de initiatiefnemer een kansrijke miljoenenclaim bij de gemeente zal indienen.

B en W stellen daarom nu voor verder te gaan met de procedure voor het windpark Goyerbrug. De strengere normen moeten worden opgenomen in de vergunning. Op 20 september neemt de gemeenteraad hierover een besluit.