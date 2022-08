Vanwege de estafettestaking van NS-personeel in de regio Utrecht kunnen er morgen in het gehele land geen treinen rijden. Busmaatschappijen in de regio verwachten stevige drukte, maar zetten geen extra bussen in.

Station Utrecht Centraal is, met haar 27.658 'overstappers' per dag, het grootste treinknooppunt van Nederland. Veel treinen rijden van, naar of door Midden-Nederland, waardoor treinverkeer in het hele land wordt gestremd. Om die reden rijden er morgen in het hele land geen treinen.

Busmaatschappijen in de regio Utrecht verwachten daardoor stevige drukte. "Dat geven wij aan bij zowel chauffeurs als reizigers: houd morgen rekening met extra drukte in de bus, het kan zijn dat mensen een alternatief voor de trein gaan zoeken", zegt Martijn Juffer van Syntus en Keolis.

Extra bussen inzetten? Dat wordt lastig. "Wij hebben momenteel een enorm tekort aan chauffeurs, het rooster rondkrijgen is überhaupt moeilijk. Extra inzetten is daarom niet mogelijk." Onlangs werd duidelijk dat Syntus vanwege personeelstekort genoodzaakt is om minder bussen in te zetten in de regio: veel lijnen rijden in plaats van vier keer per uur al twee keer per uur.

Ook vervoerder U-OV rijdt morgen de standaard dienstregeling. "We verwachten vooral meer reizigers op de trajecten Utrecht - Amersfoort en Utrecht - Houten. Hier worden geen extra bussen ingezet", zegt woordvoerder Maartje Doorschot.

Volgens woordvoerder Joris Prinsen van het UMC Utrecht, een grote werkgever in de regio, zijn veel medewerkers en bezoekers van het UMC 'voorbereid' op de staking. "Veel van hen komen per fiets of auto, bus en tram. Daarom zijn er geen extra maatregelen nodig. Veel medewerkers wonen in de regio."

Ook reizigersorganisatie Rover verwacht geen chaos op de stations. "Een verdwaalde toerist wil er nog wel eens rondlopen, maar de meeste mensen zijn goed op de hoogte", meent woordvoerder Chris Vonk.