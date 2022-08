De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat in het najaar een begin maken met de sanering van een stuk landbouwgrond dat is vervuild met resten van een drugslaboratorium in Overberg. De gemeente schat de kosten op een paar 100.000 euro. De rekening wil burgemeester Frits Naafs verhalen op de eigenaar.

Op 18 maart 2020 ontdekte de politie een drugslaboratorium aan de Spoorlaan in Overberg. Bij het ontmantelen werd groot materieel ingezet om de apparatuur en stoffen af te voeren. In het drugslab in het buitengebied tussen Overberg en Veenendaal werden 1,5 miljoen xtc-pillen gevonden. De vondst had een straatwaarde van ongeveer 4,5 miljoen euro. Het lab werd ontdekt nadat een 51-jarige bewoner van het complex elders in het land was betrapt op het rijden in een voertuig met valse nummerplaten.

De eigenaar wil niet meewerken aan de sanering en nu is de gemeente verplicht zelf de sanering uit te laten voeren. In het najaar wordt de sanering gestart. De sanering gaat mogelijk een half jaar duren. Om enige zekerheid over betaling te hebben, heeft de gemeente beslag gelegd op het perceel.

Burgemeester Naafs wil het geld terughalen. "De eigenaar weigert tot nu toe de verontreiniging op te laten ruimen. Het is onze maatschappelijke plicht om dan zelf de sanering uit te laten voeren. Uiteraard gaan we wel alles in het werk stellen om de kosten te verhalen op de eigenaar van dit perceel."

Het gebied rond de boerderij is zwaar vervuild. Chemicaliën die werden gebruikt voor de drugs, werden rechtstreeks in de sloot geloosd. Ook was de grond vervuild met slib. De gemeente heeft in een eerder stadium al de ergste troep opgeruimd.