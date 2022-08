De burgemeester zei het al en nu herhaalt wethouder Susanne Schilderman van Economische Zaken het nogmaals: Utrecht heeft geen ambitie om de Tour de France voor vrouwen naar de stad te halen.

In mei van dit jaar gingen stemmen op de drie grote wielerrondes voor vrouwen, waaronder de Tour de France Femmes, binnen te halen. Kort voor de start van de Ronde van Spanje in Utrecht op 19 augustus werd dit herhaald. In het kader van inclusiviteit en de groei van het vrouwenwielrennen, willen we de Tour de France Femmes naar Nederland halen", stelde voorzitter Marloes van den Berg van Business Peloton Utrecht.

Het enthousiasme van het Utrechtse netwerk van bedrijven, instellingen en ondernemers werd getemperd door burgemeester Sharon Dijksma. Zij zag geen geld daarvoor in de gemeentelijke begroting. In een brief aan de gemeenteraad stelt wethouder Schilderman nu dat het binnenhalen van de Tour de France Femmes in 2025 'geen ambitie is van de gemeente Utrecht'.

Ondanks de grote terughoudendheid van de burgemeester en de wethouder staat het lokale initiatiefnemers, organisatoren van evenementen of sportbonden vrij om plannen voor te leggen aan de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders legt het evenement vervolgens voor aan de gemeenteraad. De drie grote wielerrondes die de afgelopen jaren in Utrecht werden gehouden, konden niet alleen op inzet van ambtenaren van de gemeente rekenen maar ook op een flinke financiële bijdrage van de stad.

Het Business Peloton Utrecht wil de Tour de France Femmes samen met de gemeente Ede naar de regio Utrecht halen. Naast de Tour de Femmes staan op de wielerkalender voor vrouwen grote rondes als de Ceratizit Challenge by La Vuelta en de Giro Rosa.