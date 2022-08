Brian Brobbey heeft vandaag een bloemetje ontvangen van FC Utrecht. De spits van Ajax werd zondag na zijn goal (0-2) het slachtoffer van apengeluiden vanaf de tribunes in Stadion Galgenwaard.

Brobbey postte maandag op zijn Instagram een foto van het bloemetje dat hij opgestuurd had gekregen vanuit Utrecht en plaatste daarbij twee duimpjes. Ook Ajax plaatste vervolgens een foto op sociale media. "Respect FC Utrecht, er is geen ruimte voor racisme", zo stelden de Amsterdammers.



FC Utrecht meldde vanmiddag dat "we onze welgemeende excuses hebben gemaakt voor hetgeen hem gisteren is overkomen in ons stadion. Dit onaanvaardbare gedrag tolereren we niet."