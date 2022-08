Polsbroek is verzekerd van glasvezel. Daar hebben zich vóór de gestelde einddatum van 7 september voldoende inwoners aangemeld om de werkzaamheden te starten: 20 procent. In Lopik-Dorp is dat aantal nog niet bereikt.

Om ook hier het benodigde minimum te bereiken, de laatste vragen te beantwoorden en mensen te helpen kiezen houdt aanbieder Delta Netwerk maandag 5 en dinsdag 6 september nog twee inloopavonden in dorpshuis De Schouw. Wie zich voor 7 september aanmeldt hoeft geen aansluitkosten te betalen. Wie later alsnog een abonnement wil betaalt deze aansluitkosten, een paar honderd euro, wel. Een abonnement voor tv, internet en/of telefonie kan worden afgesloten bij telecomaanbieders Caiway, Delta, Helden Van Nu, Kliksafe of Online.nl. De infrastructuur wordt, als de werkzaamheden doorgaan, wel alvast aangelegd voor 'later'. Als ze gaan graven, komen de kabelleggers ook langs woningen waarvan inwoners zich niet hebben aangemeld. De kabel komt er dan wel, klaar voor een latere aansluiting. "Op deze manier zijn alle woningen direct klaar voor de toekomst. En de overlast blijft beperkt, want dan hoeft de straat maar één keer open", legt de aanbieder uit. Snel internet zorgt dat allerlei zaken via beeldverbindingen kunnen plaatsvinden, waaronder ook zorg verlenen.