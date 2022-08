Het Rijk legt 18 miljoen euro op tafel om op korte termijn de komst van 1500 flexwoningen in Utrecht en de regio mogelijk te maken. De woningen die er uiterlijk in 2023 staan, zijn beschikbaar voor alle woningzoekenden in deze sector, zoals starters, statushouders en andere groepen waar de woningnood hoog is.

Het geld dat door het Rijk voor deze woningen beschikbaar wordt gesteld, komt voort uit de afspraken die Utrecht eerder maakte met de landelijke overheid om in 6 weken tijd hun achterstand op de huisvesting van statushouders in te lopen. Utrecht wilde zich extra voor deze groep inspannen door ze tijdelijk voorrang te geven, maar dan wel als er ook extra perspectief zou komen voor andere woningzoekenden in de sociale sector.

Dat wordt nu concreet. In de gemeente Utrecht worden volgend jaar 1000 flexwoningen gerealiseerd. Deze woningen worden onder andere gerealiseerd op de locaties aan de Pagelaan en op het Befu-terrein. Verder komen er 500 woningen op verschillende locaties in de provincie, onder meer in de gemeenten Nieuwegein, Rhenen, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Bunschoten en IJsselstein.

De bedoeling is dat in deze gemeenten tijdelijke woningen worden neergezet, waar mensen kunnen worden gehuisvest en blijven wonen tot er permanente woningen beschikbaar zijn. "Dankzij dit akkoord wordt de kans om in Utrecht een woning te vinden weer ietsjes groter," zegt Dennis de Vries, wethouder wonen in Utrecht.

De afspraken met het Rijk vormen volgens Utrecht een opmaat tot een bredere regionale samenwerking, die momenteel wordt uitgewerkt door de gemeenten, provincie Utrecht, veiligheidsregio Utrecht en de Utrechtse woningcorporaties. De ambitie is om in meer Utrechtse gemeenten flexwoningen te bouwen. Daar willen de partijen met het Rijk nadere afspraken over maken.