Een vermoedelijke fietsendief deed er zondag in Utrecht alles aan uit handen van de politie te blijven, op de vlucht sprong hij zelfs op een varende boot met het excuus dat hij door een groep jongeren werd achtervolgd.

De fiets was afgelopen week in Alkmaar gestolen. De eigenaar zag dat hij op Marktplaats te koop werd aangeboden. Hij maakte daarop, onder een andere naam, een afspraak in Utrecht met de verkoper. Hij zocht tegelijk ook contact met de politie, die in buurt was toen de fiets inderdaad te koop werd aangeboden.

De verdachte verkoper sloeg op de vlucht zodra hij in de gaten kreeg gesnapt te zijn. Volgens de politie zette hij het op een rennen door meerdere straten en sprong hij vervolgens op de varende boot. Toen de eigenaren daarvan in de gaten kregen dat het geen jongeren waren die de vluchtende man achtervolgden, maar agenten, stopten ze met varen.

Daarop sprong de fietsenverkoper in het water in een poging er dan maar vandoor te zwemmen. De agenten lieten zich nu echter zelf door de boot naar de overkant varen, waar de man tenslotte kon worden aangehouden, nog met hulp van een collega-agent in zijn vrije tijd uit Rotterdam. De man zit vast op verdenking van heling.