Gemeente Houten moet er samen met inwoners voor zorgen dat de vluchtelingen die momenteel opgevangen worden in het Van der Valk-hotel ook na 4 september onderdak krijgen in het dorp. Die oproep doen de kerken in Houten.

"De beelden uit Ter Apel schokken ons. De bestuurlijke onmacht ook. We hopen dat we als gemeente Houten een traditie van gastvrijheid voor vluchtelingen voortzetten en ruimte maken. Zodat mensen niet op straat hoeven te slapen", zegt Rebecca Onderstal, predikant bij de Opstandingskerk Houten. Vertegenwoordigers van de verschillende kerken in Houten laten in hun oproep weten graag in gesprek met de gemeente Houten om te kijken 'hoe we met elkaar een menswaardige opvang kunnen organiseren'. "We willen ons, als geloofsgemeenschappen van Houten inzetten om te helpen waar mogelijk. Bijvoorbeeld bij het onderbrengen van de minderjarige asielzoekers die 4 september hotel Van der Valk moeten verlaten." De kerken willen graag samen met de gemeente Houten, inwoners en maatschappelijke organisaties meedenken en meewerken aan lokale opvang van asielzoekers.