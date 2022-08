De politie in Veenendaal heeft aan de Jan Steenlaan een persoon gearresteerd na een melding van overlast. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek al gauw niet nodig. Er raakte volgens de politie niemand gewond.

Wat er zich vanmiddag rond 16.35 precies heeft afgespeeld in de straat is niet duidelijk. De politie wil niet veel meer kwijt dan dat er een melding van overlast kwam. Het zou gaan 'om iemand die iemand anders lastig viel'. Nadat de politie ter plekke kwam en de overlastgevende persoon geen gehoor gaf aan herhaalde verzoeken te vertrekken, werd hij in de boeien geslagen.

Het gebeuren trok, mede door de komst van de traumahelikopter, veel bekijks uit de buurt. Maar volgens de politie raakte er niemand gewond.