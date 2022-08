De 100 vluchtelingen die vrijdagavond laat uit Ter Apel voor een nacht in de Jaarbeurs sliepen, vertrekken vandaag nog naar een sporthal in Wijk bij Duurstede. Het gaat om sportpark Mariënhoeve, dat op enige afstand is gelegen van een woonwijk. Alle direct omwonenden, ondernemers en organisaties zijn inmiddels geïnformeerd per brief.

De Veiligheidsregio Utrecht had de gemeente Wijk bij Duurstede 'dringend verzocht' om nog dit weekend tijdelijk 100 vluchtelingen op te vangen. Het college stemde in met dit verzoek. "Ook wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen om deze mensen een menswaardig verblijf te geven", zegt burgemeester Iris Meerts. "We kennen allen de schrijnende beelden en verhalen over vluchtelingen die nacht na nacht buiten moeten slapen, zonder goede hygiëne en zorg. Daarom komen wij te hulp." Direct na het besluit van de gemeente de groep op te vangen, zijn de Veiligheidsregio en Stichting Wijksport met spoed begonnen de sporthal gereed te maken voor opvang. Alle voorzieningen zoals sanitaire faciliteiten, eten, drinken, verzorging en begeleiding worden geregeld door de Veiligheidsregio. Op de opvanglocatie is continue beveiliging aanwezig. Van 8.00 uur tot 22.00 uur zijn er vier woonbegeleiders en een locatiecoördinator vanuit de Veiligheidsregio. De groep bestaat uit 100 alleenstaande mannen. Vrijdagavond werd in allerijl besloten deze groep uit Ter Apel in de Utrechtse Jaarbeurs op te vangen. Deze plek is in principe bestemd voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar omdat het niet vol is, was er ruimte voor noodopvang van een nacht. Ook Stadskanaal, Zuidbroek, Almere en Groningen vingen gisteren mensen uit het overvolle aanmeldcentrum in ter Apel op. De vluchtelingen worden vanaf zaterdagavond opgevangen in Wijk bij Duurstede. Hoe lang de opvang duurt, is nog niet bekend.