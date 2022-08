Utrechters hebben vrijdagavond massaal geklaagd over de dreunende bassen van festival Strand bij de Haarrijnseplas. Het festival duurde tot 1.00 uur, waardoor veel bewoners in vooral Vleuten en Leidsche Rijn niet konden slapen. "Het is echt vreselijk! Je trilt je bed uit.''

Op sociale media, zoals Twitter en Facebook, maar ook in de Slim Melden app van de gemeente regent het klachten over het tweedaagse festival dat zaterdagavond nog doorgaat tot 23.00 uur. Op het programma staat onder meer housemuziek uit de jaren negentig van onder meer Mental Theo, Paul Elstak en de Party Animals. "Ik woon er meer dan 3 kilometer vanaf en kon binnen met de ramen dicht horen welk nummer werd gedraaid", schrijft Jeroen Larrivee. Karin Mooren zegt: "Nog even volhouden …. Vannacht tot 01.00u en morgen tot 23u. Niet te harden dit." En ook Taco Nijhoff stuurt meerdere berichten: "Wat een herrie! Waarom moet heel Leidsche Rijn dit horen? Muziek? Hele huis trilt van dit gedreun." Ria Glas van de Fietserbond had er zelfs een decibelmeter bij gepakt. "Ik woon 2 kilometer van Festival Strand af", schrijft ze op Twitter. "Pieken van 70 dB. Ze gaan door tot 1 uur vannacht. Ik hoopte na die hitte eindelijk weer eens goed te slapen. Is dit gezond stedelijk leven?", vraagt ze zich openlijk af richting de leiders van coalitiepartijen GroenLinks en D66. D66-Tweede- Kamerlid en oud raadslid Hind Dekker-Abdulaziz uit Leidsche Rijn reageert daarop: "Het lijkt alsof het volume net omhoog is gegaan, ik kan zelfs horen welk liedje het is.... En ik woon er nog verder van dan jij. Sterkte.'' In 2018 toen het festival op dezelfde plek plaatsvond waren het vanwege de windrichting vooral bewoners uit Maarssen die uit hun slap gehouden werden.