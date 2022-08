Door enkele tegenvallers zullen de werkzaamheden op de St. Josephlaan in Utrecht een week langer duren dan verwacht. Hierdoor zal de weg voor autoverkeer tot 6.00 uur op 5 september afgesloten zijn.

De gemeente meldt dat de aannemer op een aantal tegenvallers gestuit is. Allereerst moeten er meer ondergrondse kabels geplaatst worden nadat het trottoir al gemaakt was. Daarnaast kost het door de beperkte werkruimte meer tijd om de nieuwe bomen in de middenberm te plaatsen. Ten slotte zorgt het warme weer ervoor dat de werkzaamheden minder snel verlopen dan op voorhand ingecalculeerd was.

De gemeente heeft samen met de aannemer besloten dat het beter is om de werkzaamheden uit te laten lopen, in plaats van de weg op een later moment weer open te breken. Het is nog onduidelijk of de uitloop effect heeft op de planning van de rest van het Westelijke Stadsboulevard-project.

De kruising met de Amsterdamsestraatweg is door de werkzaamheden ook gesloten, maar zal naar verwachting wel weer openen op maandag 29 augustus om 6.00 uur. De afsluiting is niet van toepassing voor fietsers, voetgangers, bussen en hulpdiensten.