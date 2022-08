De politie heeft een 27-jarige man uit Vleuten aangehouden. Het gaat om de eigenaar van de omstreden webshop Telefoondiscounter. Zijn activiteiten lagen al geruime tijd onder vuur, omdat hij verkochte smartphones nooit zou hebben geleverd. De ondernemer wordt verdacht van oplichting.

Ze betaalden voor een telefoon, maar kregen het product nooit geleverd. Zo ging het bij meer dan driehonderd klanten van telefoondiscounter.nl. Het bedrijf verkocht refurbished toestellen, smartphones die een tweede leven krijgen nadat kapotte onderdelen zijn vervangen. Het bedrijf is gevestigd in Vleuten. Eigenaar Lorenzo L.S. werd op woensdag 24 augustus aangehouden. Hij heeft zichzelf gemeld op het politiebureau, op verzoek van de politie. Hij zit nog altijd vast in afwachting van verder verhoor.

De webshop werd in juni van dit jaar uit de lucht gehaald, op last van het Openbaar Ministerie. Maar ging na een kleine naamswijziging ( telefoon-discounter.nl) verder met de verkoop. Afgelopen maart werden Lorenzo's activiteiten tegen het licht gehouden in het consumentenprogramma Radar. De redactie ontving tientallen meldingen van ontevreden klanten. Gedupeerden gingen soms voor honderden euro's het schip in. Ook Boos, de YouTube-show van presentator Tim Hofman besteedde aandacht aan de kwestie. Het resulteerde in een stroom van aangiften, waarna het OM een strafrechtelijk onderzoek startte.