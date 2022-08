Bij een overval op een tankstation aan de Graaf Florisweg in Nieuwegein rond kwart over zes deze ochtend is een medewerkster volgens de politie lichtgewond geraakt.

De daders zijn er te voet vandoor gegaan, vermoedelijk in de richting van de Beatrixsluis. Het is niet duidelijk of ze met een buit gevlucht zijn. De overvallers zijn volgens de politie twee jongens van een jaar of zestien oud, er is een melding via Burgernet uitgegaan met de vraag uit te zien naar het tweetal. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht