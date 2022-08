De werkzaamheden aan de Utrechtse Catharijnesingel zijn in volle gang. Het stuk tussen Hoog Catharijne en de Marga Klompébrug wordt opnieuw ingericht. Daarbij gaat de ingang naar de parkeergarage van Hoog Catharijne tijdelijk dicht. De in- en uitgang aan de kant van de Daalsetunnel zijn wel open.

De fase van de herinrichting is 15 augustus ingegaan en in deze fase wordt het asfalt tussen het Moreelsepark en de traverse Hoog Catharijne aan de gebouwzijde verwijderd. Eerder was de Catharijnesingel dicht. Nu kan het verkeer blijven doorrijden. Wel wordt door de gemeente vermeld dat het gebied wat 'rommeliger is dan normaal'.