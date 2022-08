De bussen van Syntus Utrecht worden voorzien van een aftelklok. Zo kan je vanaf vandaag makkelijk zien of je nog even een sprintje moet trekken of niet.

De aftelklok wordt gebruikt op de zogenaamde 'tijdhaltes.' Dat zijn haltes, waar een bus even moet wachten om ervoor te zorgen dat deze niet te vroeg vertrekt. Het concept is niet nieuw en wordt ook gebruikt op bussen in Almere. Nu wordt deze extra service ook voor bussen in de provincie Utrecht gebruikt.