Een hotel aan de Ganzenmarkt in het centrum van Utrecht is in de nacht van woensdag op donderdag ontruimd nadat op de derde verdieping rookontwikkeling ontstond.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)is niet bekend hoeveel mensen zijn geëvacueerd, maar het gaat om ‘het hele hotel’. Het gaat om Mother Goose dat gevestigd is boven grandcafé Ubica. Er zijn 24 kamers, maar het is onbekend hoeveel van deze kamers in gebruik waren.

De gasten worden in andere hotels ondergebracht. Meerdere mensen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel omdat zij rook hadden ingeademd.

Het was in eerste instantie onbekend wat oorzaak van de rookontwikkeling was. De rook ging via verschillende ruimtes en ventilatiekanalen richting het dak van het gebouw.

Rond 05.15 uur meldde de veiligheidsregio dat de brandweer een ‘mogelijke oorzaak’ had gevonden. Volgens de woordvoerder gaat het mogelijk om ‘kortsluiting in de vloer’, maar om dit verder te onderzoeken zijn eerst sloopwerkzaamheden nodig.

De politie meldt op Instagram dat de schade aan een aantal panden ‘flink’ is.