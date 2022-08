De 'berg' in het Utrechtse Griftpark zal zaterdag 27 augustus volledig bezaaid liggen met cd's en dvd's. De Utrechtse kunstenaar Pet van de Luijtgaarden viert dan namelijk de veertigste verjaardag van de cd met zijn werk Zee van cd's.

Maar dat is niet de enige reden waarom de kunstenaar zijn werk vertoont in het Griftpark. De plek heeft ook een speciale betekenis. "Ik heb zo lang naar die berg zitten kijken en toen me ik erin verdiepte, bleek dat het een afvalberg is. Er zit een enorme partij accu's onder. Allemaal afvalaccu's van auto's en weet ik veel wat. Het hele Griftpark is sowieso een 'Gifpark'."

De kunstwerken van de Utrechter hebben altijd wel iets met spullen te maken. Zo stond er vorig jaar augustus een tiental gekleurde caravans in het Griftpark als duurzaamheidsdoolhof.

Van de Luijtgaarden: "We kopen tegenwoordig zo veel spullen en het wordt steeds erger wat we weggooien. Van cd's en dvd's zijn er bijvoorbeeld miljarden gemaakt, maar de meeste belanden op de vuilnisbelt. Ik probeer mensen duidelijk te maken dat je moet nadenken voordat je iets koopt."

Daarnaast bestaat de cd maar liefst veertig jaar. "Het is een Nederlandse uitvinding die wereldwijd faam heeft gekregen. Dat is toch iets waar je trots op mag zijn", lacht de excentrieke kunstenaar.

Vandaar dat aankomende zaterdag de hele heuvel vol zal liggen met cd's en dvd's. En dat hoeven niet alleen maar cd's uit de collectie van Van de Luijtgaarden te zijn. "Nee, ik nodig mensen uit om hun oude cd's of dvd's neer te leggen, zodat ze zelf bijdragen aan hun eigen kunstwerk. Dan wordt het een mooi, groot, spiegelend object. Nu nog hopen dat de zon schijnt."

Het kunstwerk zal zaterdag 27 augustus van 13.00 tot 18.00 uur gratis te bezichtigen zijn. Bezoekers van de heuvel in het Griftpark hoeven niet ongerust te zijn: zij kunnen nog op genoeg andere plekken zitten.